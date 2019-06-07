ترامب يستقبل أمير قطر الشهر المقبل

2019/06/07 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

أعلن

البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن

حمد آل ثاني يوم 9 يوليو/تموز المقبل.

وقال

البيت الأبيض -في بيان- إن الزيارة تستند إلى الشراكة الطويلة بين الولايات المتحدة

وقطر، وإنها ستعزز العلاقات الأمنية والاقتصادية التي وصفها بالعميقة.

وأشار

البيان إلى أن الرئيس الأميركي وأمير قطر سيناقشان التطورات الإقليمية والتعاون الأمني

بين البلدين، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب.

وفي

أبريل/نيسان 2018 التقى الشيخ تميم في البيت الأبيض الرئيس ترامب الذي أكد حينها أن

علاقات بلاده تسير بشكل ممتاز مع الدوحة.

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