الحلبوسي يلتقي ولي عهد أبو ظبي في العاصمة الإماراتية

2019/06/07 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اليوم الجمعة، ان الاخير التقى بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الاماراتية. وقال المكتب في

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