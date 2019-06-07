اعتقال مطلوب بجريمة سبايكر شمالي بغداد

2019/06/07 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة، إلقاء القبض على احد المطلوبين في جريمة سبايكر شمالي العاصمة. وذكرت القيادة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، ان"قوة

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