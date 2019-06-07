2019/06/07 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LgngUylcU2E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو العراقية هل ستصبح كركوك بيضة القبان لحسم خلافات الاحزاب الكردية تقديم زينب الغانم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستوديو العراقية هل ستصبح كركوك بيضة القبان لحسم خلافات الاحزاب الكردية تقديم زينب الغانم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).