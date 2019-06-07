2019/06/07 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نفى مسؤول رفيع في البيت الأبيض لقناة الحرة صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل الجنرال الليبي خليفة حفتر في واشنطن.وقال المسؤول إن تلك الأنباء مجرد شائعات وإن الأخبار عن تلقي حفتر دعوة من الرئيس الأميركي غير صحيحة.وتشن القوات الموالية لما يعرف بـ”الجيش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيت الأبيض ينفي توجيه دعوة لحفتر وكالة خطوة برس.

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