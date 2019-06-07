حسن ابراهيمي - الاقتضاب والإشارة للموقف السياسي من القضية الفلسطينية من خلال قصص تحت عنوان أوراق مطر مسافر للكاتبة الفلسطينية نسب أديب حسين .

2019/06/07 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_ابراهيمي تتميز قصص الكاتبة الفلسطينية نسب أديب حسين تحت عنوان أوراق مطر مسافر بكونها اعتمدت التلميح والإيحاء للموقف السياسي تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية ,ولذلك نلاحظ أن الموقف منها قلما نعثر عليه في كل القصص حيث عمد السارد على السنة كل الشخصيات في كل القصص إلى الإشارة إليه بشكل مقتضب ,واختزاله في بعض الكلمات التي ينبغي التقاطها من اجل تعرف دلا......

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