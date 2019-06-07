عدنان الصباح - العثور على الذات ... اغتيال الدونية (6)

2019/06/07 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_الصباح يبلغ مردود مبيعات النفط العراقي سنويا حوالي 85 مليار دولار والجزائر 60 مليار وتشكل عائداته 60% من ميزانية الجزائر و97% من صادرات الجزائر اي انه فيما عدا النفط فان ما يتم تصديره فقط 3% وعائدات النفط السعودي وهي الاكبر تقدر بحوالي 588 مليار دولار سنويا وهي تشكل 90% من صادرات السعودية وتقدر عائدات النفط الليبي السنوية بأكثر من 30 مليار دولار ويبلغ اجمالي عائدات النفط العربي اكثر من 500 مليار دولار سن......

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