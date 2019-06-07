المنتخب الوطني يخسر امام تونس ودياً بهدفين نظيفين

2019/06/07 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خسر المنتخب الوطني العراقي، الجمعة، امام نظيره التونسي بهدفين نظيفين في مباراة ودية احتضنها ملعب رادس بتونس.

وشهد الشوط الاول افضلية للفريق التونسي استغلها مبكراً عندما سجل الهدف الاول عن طريق وهبي الخزري، ليحاول بعدها الفريق العراقي تهديد المرمى التونسي وادراك التعادل، وعلى عكس مجريات اللعب تمكن الفريق التونسي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 29 بواسطة بسام الصرارفي، لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.وفي الشوط الثاني انخفض مستوى الفريقين ولم يتمكن اي منهما من تسجيل الاهداف لينتهي القاء بثنائية تونسية في مرمى المنتخب العراقي.انتهى

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