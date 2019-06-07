ريال مدريد يعلن رسميا التعاقد مع هازارد

2019/06/07 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، صفقته المنتظرة بإعلان ضم البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي.

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