منتخبنا الوطني يخسر امام نظيره التونسي 0-2

2019/06/07 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر منتخبنا الوطني بكرة القدم امام نظيره التونسي اليوم الجمعة بنتيجة 0-2، في المباراة الودية التي جرت على ملعب برادس الاولمبي بإدارة الحكم المصري محمد محمود عيد.

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