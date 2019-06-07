قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي تصد تعرضا لداعش شمال شرقي ديالى

2019/06/07 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدت قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي، الجمعة، تعرضا لداعش شمال شرقي ديالى.وقال موفدنا ان، قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي صدت، مساء اليوم، تعرضا لداعش استهدف قرية بني كعب في منطقة السعدية شمال شرقي ديالى، مبينا ان، قوة الحشد عالجت التعرض بالاسلحة الخفيفة والثقيلة.واضاف ان، التعرض لم يلحق اي خسائر ...

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