 العراق يخسر أمام تونس بثنائية نظيفة

2019/06/07 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..خسر المنتخب الوطني امام مضيفه التونسي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي اقيمت على الملعب الاولمبي برادس، اليوم الجمعة.وسجل وهبي الخزري هدف تونس الاول في الدقيقة الرابعة، ثم اضاف زميله بسام الصرارفي الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عمر المباراة.ولن يخوض اسود الرافدين مباراة اخرى، ضمن ايام “فيفا دي”، فيما […]

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