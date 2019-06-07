الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش في ديالى

2019/06/07 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي اليوم الجمعة، عن صد تعرض لداعش على قرية بني كعب في ديالى.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، ان

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