رسميا.. هازارد لاعبا لريال مدريد حتى 2024

2019/06/07 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر نادي ريال مدريد، منذ قليل، بيانًا رسميًا للإعلان عن اتمام صفقة نجم فريق تشيلسي إدين هازارد. وذكر النادي الملكي أنه "توصل إلى اتفاق مع إدارة

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