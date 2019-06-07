2019/06/07 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رسميا ..



خروج 7 لاعبين من ليفربول ، تعرف عليهم؟

‏نادي ليفربول يؤكد رسميًّا خروج آدم بوجدان, كونور راندال, كونور

ماستيرسون, خوانما, غلين مكاولي, كوراي ويلان و بِن ويليامز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا .. خروج 7 لاعبين من ليفربول ، تعرف عليهم؟) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا .. خروج 7 لاعبين من ليفربول ، تعرف عليهم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).