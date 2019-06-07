2019/06/07 | 23:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
رسميا ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا .. خروج 7 لاعبين من ليفربول ، تعرف عليهم؟) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رسميا ..
خروج 7 لاعبين من ليفربول ، تعرف عليهم؟
نادي ليفربول يؤكد رسميًّا خروج آدم بوجدان, كونور راندال, كونور
ماستيرسون, خوانما, غلين مكاولي, كوراي ويلان و بِن ويليامز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا .. خروج 7 لاعبين من ليفربول ، تعرف عليهم؟) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا .. خروج 7 لاعبين من ليفربول ، تعرف عليهم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).