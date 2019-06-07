عمليات بغداد تصدر توضيحا بشأن حادث النباعي

2019/06/07 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، توضيحا بشأن حادث النباعي.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم امس الخميس، حدث إطلاق نار من قبل احد عناصر الحشد العشائري عند قيامه بواجبه الاعتيادي باتجاه ثلاثة أشخاص متصوراً بانهم عناصر ارهابية، وحصل بعدها تبادل إطلاق العيارات النارية مع ذوي الأشخاص الثلاثة وتسبب الحادث بمقتل اثنين وجرح اثنين اخرين".

واضافت انه "على الفور تحركت القوات الامنية من اللواء (22) وقامت بتطويق المكان واعتقال احد مطلقي العيارات النارية وإيداعه في مركز الشرطة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية اللازمة كون الموضوع جنائي وليس اعتداء ارهابي كما أشيع".وافاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن شخصا قتل واصيب ثلاثة اخرون بهجوم مسلح على قرية النباعي في الطارمية.

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