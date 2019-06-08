الحشد يصد تعرضاً لداعش على قرية في ديالى

2019/06/08 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن صد تعرض لداعش على قرية بني كعب في ديالى.

وقال اعلام الحشد في بيان، تلقت { الفرات نيوز} نسخة منه، ان "قوات الحشد الشعبي اللواء 110 في محافظة ديالى، عالج التعرض باسلحة ثقيلة وخفيفة في منطقة بني كعب شمال شرقي المحافظة في منطقة السعدية".واضاف، انه "لاتوجد اي خسائر لقوات الحشد ولا زالت القوات متواجدة في قرية بني كعب في السعدية".انتهى

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