2019/06/08 | 00:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصدرت قيادة عمليات بغداد في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، توضيحا بشأن حادث النباعي.
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وقالت القيادة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه انه "في
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: حادث النباعي جنائي وليس إرهابيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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