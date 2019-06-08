عمليات بغداد: حادث النباعي جنائي وليس إرهابيا

2019/06/08 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة عمليات بغداد في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، توضيحا بشأن حادث النباعي.

وقالت القيادة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه انه "في

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