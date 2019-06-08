ظريف : واشنطن خرقت قرار مجلس الأمن بخروجها من الاتفاق النووي

2019/06/08 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- :red_circle: #ظريف : واشنطن خرقت قرار مجلس الأمن رقم 2231 بخروجها من الاتفاق النووي وحلفاؤها يخرقون محتوى القرار ..قرار #مجلس_الأمن يطلب من #إيران ولا يمنعها من إجراء أي نشاط متعلق بالصواريخ #الباليستية ..صواريخنا غير مصممة للتسلح #النووي الذي لا نسعى إليه أساسا

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