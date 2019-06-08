2019/06/08 | 00:25

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رسمياً ..



هازارد في ريال مدريد بمقابل 100 مليون يورو

قال نادي ريال مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة

القدم، اليوم الجمعة في بيان إنه تعاقد مع البلجيكي إيدن هازارد مهاجم

تشيلسي لمدة 5 سنوات.وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد دفع لتشيلسي 100 مليون يورو

(113.34 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب الدولي البلجيكي

الذي كان يحق له الانتقال مجانا في يونيو/حزيران 2020، وفقا لرويترز

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