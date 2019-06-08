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الحشد يصد تعرضا على قرية شمال شرقي ديالى.


الحشد يصد تعرضا على قرية شمال شرقي ديالى.
2019/06/08 | 00:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر أمني، الجمعة، بان قوات الحشد الشعبي تمكنت من صد تعرضا لعناصر داعش الارهابي على قرية شمال شرقي محافظة ديالى.

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