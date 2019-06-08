عمليات بغداد تصدر توضيحا بشأن حادث النباعي: عنصر بالحشد العشائري تصور انهم ارهابيين

2019/06/08 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، توضيحا بشان حادث تبادل اطلاق النار في منطقة النباعي التابعة لقضاء الطارمية شمالي العاصمة.

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