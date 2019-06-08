القبض على احد المطلوبين بجريمة سبايكر شمالي بغداد

2019/06/08 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، إلقاء القبض على احد المطلوبين في جريمة سبايكر شمالي العاصمة.

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