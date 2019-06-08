اللواء 110 فيلق بدر يصد هجوما لداعش الارهابي اليوم الجمعة في ديالى

2019/06/08 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صد اللواء 110فيلق بدر، بقيادة عامر محمود الفيلي مساء الجمعة، هجوما لداعش استهدف قرية بني كعب في منطقة السعدية شمال شرقي ديالى”، وأضاف أن “التعرض لم يلحق اي خسائر لدى قوات الحشد”، مؤكدا أن “قوة الصد أجبرت المهاجمين على الفرار”.كان داعش الارهابي قد قتل امر اللواء 110 السابق ابو كرار الفيلي

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