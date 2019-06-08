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نائب عن نينوى تنتقد موقف الحكومة الاتحادية مع الحرائق وتصفه بـ"الخجول"


نائب عن نينوى تنتقد موقف الحكومة الاتحادية مع الحرائق وتصفه بـ
2019/06/08 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

وصفت النائب عن محافظة نينوى لليال البياتي، الجمعة، موقف الحكومة الاتحادية مع الحرا...

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