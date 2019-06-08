نائب عن نينوى تنتقد موقف الحكومة الاتحادية مع الحرائق وتصفه بـ

2019/06/08 | 00:32

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بغداد اليوم - بغداد

وصفت النائب عن محافظة نينوى لليال البياتي، الجمعة، موقف الحكومة الاتحادية مع الحرا...





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