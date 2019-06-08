العراق يرد على العرب

2019/06/08 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد حسن الساعدي

في كل قمة عربية تعقد تحاول الدول المتحالفة مع الغرب وإسرائيل إبعاد أي صوت ينادي بالحق العربي هنا أو هناك ، وكانت وما

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