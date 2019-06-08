2019/06/08 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحجاري_عادل الظلم مؤذن بخراب العمران.إن الرجوع إلى مصادر التاريخ الوسيط خصوصاً الغرب الإسلامي، نجده زاخر بالمعلومات والدقة والتحليل للأحداث، إذ جاز التعبير أن بيئة الغرب الإسلامي في العصر الوسيط كانت في أوج الإزدهار والإشعاع الحضاري والفكري والفني، رغم ما عرفته حضارة المرابطين والموحدين من قوة جذب واحتكاك بالضفة الشمالية للحوض المتوسط، فكان لابد أن يضفي عنصر الدين طابعه الخاص عن طريق الجهاد وال......

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