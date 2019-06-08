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العراق وقمة العرب


العراق وقمة العرب
2019/06/08 | 01:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ثامر الحجامي

 وسط أجواء مشحونة، تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، لاسيما منطقة الخليج الغنية بالنفط، وتزايد حدة الصراع بين الأقطاب الدولية للتحكم بهذه المنطقة..

وسط كل

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