هل الدولفين أذكى من الإنسان ؟

2019/06/08 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محسن السراج

الدولفين ليس لديه أيدي مثلنا لهذا هم محدودون في استخدام الأدوات لكن هناك أدلة أنهم قادرون على معرفة المفاهيم حتى التي لايمكن للشمبانزي أن يدركها , الدولفين يمكنه فهم الجمل المركبة مثلا ً : يفهمون الأختلاف بين الأمر : ضع الكرة اليمنى في السلة اليسرى أو ضع الكرة اليسرى في السلة اليمنى .



كذلك تفهم ظرف المكان مثل فوق , تحت , خلف , داخل وخارج الخ , وتدرك مفهوم الزمان المستقبل والماضي في صيغة الأمس والغد , الشمبانزي يمكن أن يتعلم على الأقل 2000 كلمة أو أكثر لكن لايمكنها أن تفهم الجملة الروائية ولا اليمين ولا اليسار , الدولفين والشمبانزي يمكنهما إدراك نفسيهما في المرآة لكن الشمبانزي ينجح في حالة كونه بالغا ً راشداً 50% منهم يتدبر هذا بعد 100 محاولة, الدولفين يدرك نفسه منذ الوهلة الأولى في المرآة و100% يتدبر الموضوع لأول مره , وأيضاً يدركون أنفسهم منذ الشهر السادس وفي عمر أقل من عمر الأنسان , نحن البشر نبدأ في إدراك أنفسنا ( مرحلة المرآة ) عند الشهر الثامن عشر , الدولفين يمتلك لغة معقدة , يستخدم صفيراً موقعاً كإشارة بطريقة تشبه أسماءنا لكي يميز كل دولفين على إنفراد أو مجاميع الدلافين , لغتهم مثلنا مؤلفة تراتبيا ً ومفتوحة , هذا يعني يمكنهم ربط العناصر في وحدات على الأقل 7 أوامر تراتبية منظمة , نحن نربط الصيغ لإنتاج الكلمات والكلمات لإنتاج العبارة والعبارة لإنتاج الجملة والجملة لتكوين المقطع , هذا التنظيم التراتبي يمكن الدلافين أن تربط وحدات من أوامر مختلفة لإنتاج على الأغلب عدداً لامتناهيا ً من الإشارات , أغلب إشاراتهم تتألف من 5 الى 7 وحدات مستقلة من تعقيداتهم لكن ينتجون إشارات مع 2 الى 24 وحدة ينتجون أيضا ً 4 أصوات متزامنة مختلفة تلقائية لهذا يمكنهم ربط وحدات ليس بأوامر خطية مثل كلامنا لكن أيضا

بطريقة تراكب الطبقات , أغلب الوحدات تمتلك 1 أو 2

تراكب طبقات للوحدات أبسط لكن يمكنهم تشغيل الوحدات مع هذا يزيد تعقيد لغة الدولفين الى درجة أن لغتنا لاتصل الى هذا , لغة الدولفين أيضا ً لها قواعد معقدة تتوافق مع الكود البريدية , القدرات الأخرى للربط هي (ماوراء المعرفة) هي القدرة على إدراك الآخرين الذين لديهم عقل ويمكن أن يكون لديهم إعتقاد ,هناك مستويات مختلفة من هذا , المستوى الأعلى يسمى إختبار الإعتقاد الزائف الذي يقيس القدرة على الإدراك أن الآخر يمكن أن يكون لديه إعتقاد زائف بشأن شيء ما , الإنسان يبدأ يتجاوز إختبار الإعتقاد الزائف عند عمر خمس سنين في 90% من الحالات و 10% في القرود الضخمة , المرضى ب الشيزوفرينيا والتوحد لايتجاوزون هذا الإختبار , في 2006 جماعة من الباحثين قامت بإنجاز إختبار ماوراء المعرفة على ست دلافين في جنوب أفريقيا , الكل عبر الأختبار في المحاولة الأولى لكن ورقة البحث لم تنشر لان الملاحظين لم يكونوا متأكدين فيما إذا الدولفين قد تم خداعه في أي طريقة لهذا الباحثون حاولوا عدة مقاطع مختلفة من الاختبار لكن الدولفين رفض أن ينجز ثانية وهذا العمل نشر كفرضية مع هذا القرود الضخمة بعمر أقل من أربع سنين والمصاب بالتوحد أو الشيزوفرينيا لم يتجاوزوا الأختبار ذاته , لهذا الدولفين لديهم قدرة أدراكية أعظم من القرود الضخمة على الاقل دولفين

bottlenose

ربما يتجاوزنا الدولفين في بعض النواحي لكن نحن نتغلب في نواحي أخرى ,لانزال نعرف القليل عن قدرات الدولفين الإدراكية فيما القرود الضخمة لم توجد بعد قدراتهم المحدودة , كل دراسة تظهر أعظم قدرة أدراك كما هو متوقع ’ هناك طبعا ً أشكال مختلفة من الذكاء , وتعلق امرأة قائلة هم متكيفون مع بيئتهم هذا ذكاء لايحتاجون ملابس ,بيت , حقول , كل مايريدونه الحرية في المحيط قبل أن يبدأ الإنسان يبحر بالسفن ويستغل المحيطات وهم لديهم مهارة وقدرة بلا مساعدة خارجية كالإنسان , حيوانات ذكية لها قواعد معرفة مختلفة والمقارنة مع البشر مثل المقارنة بين التفاحة والبرتقالة , طبعاً الوضع بين الاناث والذكور الذكور ينتظرون في الصف حيت الانثى تمتا ز بتعدد الازواج أو الشركاء الجنسيين لهذا الاتصال الجنسي يكون سريعا ً والأنثى تشجع الذكور لتبادل المسؤولية في حماية الصغار وهي تشرب أحياناً الماء المالح كي تتقياً الطعام الزائد وتستفيد منه الاسماك الصغيرة وهي تتواصل أيضا بالموجات الراديوية والخطر الذي يهددها هو سمك القرش والدلافين تلعب بعشبة خضراء بما يشبه رياضة كرة الماء التي يلعبها البشر والقيادة جماعية وليس فرد يسيطر على الجماعة ورعاية الصغار تحصل بالتناوب من قبل الجميع

المصدر : Santiago Castro , Ph.D neuroscience and cognitive science universidad de la Republica , montevideo , uruguay 2018

2_ pure nature :specials spinner Dolphins youtube .com

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