عمليات بغداد: حادث النباعي جنائي وليس إعتداءً إرهابياً

2019/06/08 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، توضيحاً بشأن حادث النباعي أكدت فيه ان الحادث جنائي وليس إعتداءً إرهابياً

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