2019/06/08 | 01:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحسن_علاج رِسَالَةٌإِلَى شَابٍّنِيتشَوِيٍّعند كل جيل ، يكتشف بعض اليافعين نيتشهNietzsche) ( ثم يختارونه كمرشد .
تلك هي حالة أندريه جيدَ(André Gide) وحالة جيم موريسونَJim Morrison) (.
وحالتكم أيضا ؟ يقدم ألكسندرُ لاكرواAlexandre Lacroix) ( ، الذي مر من هنا ، بعضَ النصائح للتلاميذ المفجرين للقيم .
ألكسندر لاكروا(1)ترجمة : الحسن علاجبدءاً عليَّ أَن أَقُولَ لَكَ أَنّ َنِيتشَهَ يُعتَبَرُ ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحسن علاج - رسالة غلى شاب نيتشوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تلك هي حالة أندريه جيدَ(André Gide) وحالة جيم موريسونَJim Morrison) (.
وحالتكم أيضا ؟ يقدم ألكسندرُ لاكرواAlexandre Lacroix) ( ، الذي مر من هنا ، بعضَ النصائح للتلاميذ المفجرين للقيم .
ألكسندر لاكروا(1)ترجمة : الحسن علاجبدءاً عليَّ أَن أَقُولَ لَكَ أَنّ َنِيتشَهَ يُعتَبَرُ ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحسن علاج - رسالة غلى شاب نيتشوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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