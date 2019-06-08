الحسن علاج - رسالة غلى شاب نيتشوي

2019/06/08 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحسن_علاج رِسَالَةٌإِلَى شَابٍّنِيتشَوِيٍّعند كل جيل ، يكتشف بعض اليافعين نيتشهNietzsche) ( ثم يختارونه كمرشد .تلك هي حالة أندريه جيدَ(André Gide) وحالة جيم موريسونَJim Morrison) (.وحالتكم أيضا ؟ يقدم ألكسندرُ لاكرواAlexandre Lacroix) ( ، الذي مر من هنا ، بعضَ النصائح للتلاميذ المفجرين للقيم .ألكسندر لاكروا(1)ترجمة : الحسن علاجبدءاً عليَّ أَن أَقُولَ لَكَ أَنّ َنِيتشَهَ يُعتَبَرُ ......

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