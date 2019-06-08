2019/06/08 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور لمحة عن علم الالتفات فى القرآن الكريم : ج 1 مقدمة 1 ـ هناك ضمير المتكلم ( مفرد : أنا ) و( جمع : نحن ) ، وضمير المخاطب ( مفرد ذكر : أنت ، مفرد انثى : أنت ) مثنى ( أنتما ) وجمع مذكر( أنتم ) وجمع مؤنث ( أنتن ).وضمير الغائب : ( مفرد مذكر: هو ) مفرد مؤنث ( هى ) ، مثنى مذكر ومؤنث : ( هما ) ، وجمع مذكر ( هم ) ، جمع مؤنث ( هنّ ) ، وهناك تقسيمات فرعية من الضمير الظاهر والضمير المستتر، والضمير الظ......

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