اشرف عتريس - لماذا لا يقرأ المصريون !!

2019/06/08 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اشرف_عتريس لن نلجأ إلى علماء الإجتماع ودراساتهم ولا علم النفس والتحليل لهذه الأزمة والمقارنة بين البابلومانيا وفوبيا الكتاب ولكننا سوف نعرج قليلاً على أسبابها من جانبيها السياسى والإقتصادى من وجهة نظرنا التى قد تفيد بغية عدم تفاقمها ونتائجها السلبية ..فكيف لنا أن نرجع هذه الكارثة الى جهل وعدم إدراك لقيمة الكتاب والتاريخ يشهد على أقدم لغة عرفها شعب قامت حضارته على التسجيل والرصد وجدران معابده تشهد......

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