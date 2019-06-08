موسم جفاف جديد يلوح في الأفق

2019/06/08 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاود مسؤولون عراقيون إطلاق تحذيراتهم حول أزمة جفاف جديدة متوقعة هذا الشهر في نهري دجلة والفرات، تهدد المناطق الجنوبية تحديداً بشح المياه، وقلة الصالح

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