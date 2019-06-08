بحيرة الحبانية.. ارتفاع ملحوظ في مناسيب مياهها

2019/06/08 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير عام المدينة السياحية في الحبانية بمحافظة الانبار مؤيد سليمان المشوح، ارتفاع منسوب مياه بحيرة الحبانية جنوبي مدينة الفلوجة.

وقال المشوح في تصريح صحفي اطلعت

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