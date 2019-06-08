"لليال" تصف موقف الحكومة الاتحادية إزاء الحرائق بـ "الخجول"

2019/06/08 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت النائب عن محافظة نينوى لليال البياتي موقف الحكومة الاتحادية مع الحرائق التي طالت مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية في تلعفر وعموم نينوى ومحافظات عراقية اخرى

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