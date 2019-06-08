مجدي جورج - رؤية مختلفه حول اسلمة السيدة فرنسا بسمالوط

2019/06/08 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مجدي_جورج كلبة وراحتشر......ليه توجع دماغك بوقحة هذه بعض تعليقات البعض علي بوستاتي بخصوص اسلمة فرنسا سيدة قرية علي باشا بسمالوط بمحافظة المنيا بصعيد مصر فهم يلقون اللوم كله علي الضحية ( وانا مصمم علي انها ضحية حتي لو كانت ذاهبة بارادتها ).ومن خلال كتاباتي لبعض البوستات علي الفيس بوك وردود الأصدقاء لاحظت الآتي :- اولا نحن مجتمع ذكوري ما اسهل عليه من إلقاء اللوم علي المرأة حتي لو كان......

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