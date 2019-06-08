مؤيد احمد - في الرد على تساؤلات حول انتفاضه السودان، ووقائع المؤتمر الصحفي في لندن

2019/06/08 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_احمد في الرد على تساؤلات حول انتفاضه السودان،ووقائع المؤتمر الصحفي في لندنمؤيد احمد07-06-2019 تلقيت تساؤلات من عدد من الرفاق حول انتفاضة السودان ووقائع المؤتمر الصحفي، لممثلي "تحالف القوى السياسية السودانية وتنسيقية الروابط والنقابات المهنية والجاليات- بالمملكة المتحدة وأيرلندا"، والذي حضرته في لندن-بريطانيا يوم الثلاثاء 4 من الشهر الجاري.أدناه ردي على هذه التساؤلات بدءا تقييمي للمؤتمر......

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