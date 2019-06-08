سامي الذيب - هل اتخلى عن لقب نبي حتى يستمع لي الناس؟

2019/06/08 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب دار بيني وبين أحد متابعي (لن اذكر اسمه) الحوار التاليالمتابع:----دكتور سامي الذيببكل صدق فيديوهاتك مليئة بالافكار والمعلومات التى تستحق التوقف والبحث والتفكير وقد اتفق أو اختلف.ولكن اسمحلي أن اعلق على فكرة هدم الثوابت التى تتبعها بتسمية نفسك نبى.وأتفهم قولك بأن كل من يدعو لفكرة فهو نبى.ولكن هذه الطريقهة قد يتقبلها الأشخاص الواسعين الأفق من الأصل.وهى تضع حاجز نفسي بينك وبين ......

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