2019/06/08 | 02:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد شاهد من أهلها.. رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم: معظم "الدواعش" سعوديون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/08 | 02:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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