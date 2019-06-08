2019/06/08 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحدث الان في تكريت !

السبت

08

حزيران

2019 :

02:40 am

57

ذكر مراسل افاق في محافظة صلاح الدين عن انقطاع التيار الكهربائي في

مدينة تكريت بشكل تام والسبب خروج خط سد الموصل عن العمل مما أدى إلى

انطفاء الوحدات التوليدية في محطة كهرباء القيارة الغازية

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