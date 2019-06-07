المال وعلاقته بالسعادة

2019/06/08 | 03:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمر سعد سلمان

السعادة تتألف من أمور مثل التحرر من الضغوط المالية، والقدرة على ان تكون معطاء للآخرين، والقدرة على دفع تكاليف تلقي تعليم جيد لعائلتك، والسفر لأماكن بعيدة واستكشاف الكوكب الأرضي.



والسعادة تعني قدرتك على تحقيق احلامك وطموحاتك وانت غير مقيد بالحاجة الى القيام بعمل تكرهه فقط لكي تدفع الفواتير.



انها تتعلق بإيجاد وخلق الاشباع المادي والعاطفي والروحاني لنفسك وللآخرين بطريقة تجعل حياتك وعلاقاتك مشبعة وقيمة.



السعادة تعني قدرتنا على المساهمة بإيجابية واحداث تأثير على من تحبهم والمجتمع الاوسع نطاقاً.



تلك هي صفات السعادة ولا يمكن ان يكون هناك شك في انها يمكن ان تكون متاحة بواسطة المال.



المال يمنحك الخيار والحرية لتختار مصيرك.



هناك شيء واحد مؤكد – نقص المال لا يجعلك سعيداً، فكونك فقيراً ليس شيئاً ممتعاً على الاطلاق.



فالفقر يضيف من الضغوط والتوتر الى الحياة البسيطة بما أنك تعاني تلبية الاحتياجات.



وليس هناك تحرر من الفقر او نقص المال، وإذا كنت تعيش في هذه الظروف، فان المال الذي لا تملكه يشغل تفكيرك على مدار الساعة.



غير ان المال وحده لا يمكن ان يضمن الاشباع، فالمال يمكنه شراء منزل، لكنه لا يشتري وطناً.



وبالمال يمكن شراء سرير، لكن لا يمكن شراء نوم هادئ.



بالمال يمكن شراء التعليم، لكن لا يمكن شراء الخبرة.



بالمال يمكن شراء حفل الزفاف، لكن لا يمكن شراء الزواج.



بالمال يمكن شراء عطلة، لكن لا يمكن شراء السعادة.



لكن نقص المال حالة تكون مصحوبة عادة بضغوط قاسية وموهنه للعزيمة في كثير من الأحيان.



وإذا كان المال لا يمكنه شراء السعادة، فان نقص المال لن يمكنك من شراء السعادة بالتأكيد.



يجب ان تفصل السعادة عن المال لانهما ليسا مرتبطين.



الامر اشبه بوضع مربع في حفرة دائرية.



يجب ان تجد السعادة في حياتك في وجود المال او عدمه، لكن الأدلة تشير الى ان المال يمنحك الخيارات والاختيارات التي تجعل إمكانية السعادة أكبر.



المال لا يشتري لك السعادة بالضرورة، لكنه يمنحك خيارات ويمكنك شراء السعادة بالخيارات.



لا أحد يستمتع بالمعاناة، اذ ليس من الممتع الاستلقاء على السرير ليلة بعد أخرى وانت قلق بشأن كيفية دفع الفواتير.



فلا سبيل للمتعة حين تعرف انه لا توجد أموال كافية للاعتناء بأحبائك بالتالي فان تحقيق استقلالك المادي جزء ضروري من حياة مشبعة وممتعة.

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