“تيريزا ماي” تستقيل من رئاسة حزب المحافظين البريطاني

2019/06/08 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها من زعامة حزب المحافظين، بعد فشلها في سحب ببلادها من الاتحاد الأوروبي.وأكدت “اللجنة 1922” التي تتألف من البرلمانيين عن حزب المحافظين، أنها تبادلت الرسائل مع ماي بهذا الشأن.وقالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء إنه “خلال الفترة المتبقية لها في منصبها ستعمل (ماي) على جدول الأعمال الداخلي الذي...

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