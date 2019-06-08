2019/06/08 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقود رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، وساطة هي الأولى لحل الأزمة السودانية بعد أسوأ أعمال عنف منذ أطاح الجيش بالبشير في أبريل.وأجرى رئيس الوزراء الإثيوبي محادثات بشكل منفصل في الخرطوم مع الحكام العسكريين في السودان والمعارضة، في مسعى لحل الأزمة السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس عمر البشير.وتؤكد المعارضة أن 113 شخصا قتلوا خلال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أثيوبيا تتدخل لحل الازمة السودانية) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أثيوبيا تتدخل لحل الازمة السودانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).