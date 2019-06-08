2019/06/08 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشرطي أمريكي وهو يرفع الأذان في أحد المساجد.

وأوضح النشطاء أن الشرطي قام برفع الأذان في أخر أيام شهر رمضان من داخل مسجد بنيويورك.



وأشاد المغردون بصوت الشرطي وتميزه في رفع الأذان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((شاهد) شرطي امريكي يؤذن في احدى المساجد بنيويورك) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((شاهد) شرطي امريكي يؤذن في احدى المساجد بنيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).