خط تجريبي للمسافرين بين بغداد وارمينيا ينطلق اليوم

2019/06/08 | 03:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينطلق اليوم الخط التجريبي الاول لنقل المسافرين برا من العاصمة العراقية بغداد الى جمهورية ارمينيا، حسب ما اعلنت وزارة النقل العراقية....

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