نادال يحسم كلاسيكو التنس أمام فيدرر لصالحه في رولان جاروس

2019/06/08 | 03:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم الإسباني رافائيل نادال، كلاسيكو التنس، بالتغلب على غريمه التقليدي السويسري روجر فيدرر، بثلاث مجموعات دون رد بواقع (6-3) و(6-4) و(6-2) ليتأهل إلى نهائي بطولة رولان جاروس المفتوحة.وتأثر الثنائي بالرياح الشديدة في المجموعة الأولى، إلا أن نادال نجح في كسر إرسال السويسري مرتين ليحسم المجموعة الأولى.وفي المجموعة الثانية بدأ فيدرر بصورة مميزة من...

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