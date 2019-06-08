قوات الأمن الهندية تعلن مقتل 4 متشددين في كشمير

2019/06/08 | 03:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قوات الأمن الهندية قضاءها على أربعة متشددين في اشتباك في كشمير، بينهم ضابطا شرطة فرا هذا الأسبوع للانضمام إلى التمرد الذي يستمر منذ عقود في المنطقة.وكانت منطقة “بولواما” مسرحا لهذا الاشتباك بعد أن كثفت الهند عملياتها الأمنية فيها منذ مقتل 40 عنصرا من قوات الأمن الهندية بهجوم انتحاري في فبراير الماضي.وجاء في...

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