أستراليا تخسر أمام كوريا الجنوبية في مباراة ودية

2019/06/08 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم، على نظيره الأسترالي (1-0) في مباراة دولية ودية أقيمت على ملعب “بوسان أسياد” بمدينة بوسان الكورية الجنوبية.سجل هوانج أوي جو هدف المباراة الوحيد لمنتخب بلاده في الدقيقة (76).وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس أمم آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، فيما تقام بطولة...

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