قوى الحرية والتغيير تقبل الوساطة الاثيوبية لحل الازمة في السودان

2019/06/08 | 03:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بقبولها الوساطة الإثيوبية لتسوية الأزمة في البلاد مع المجلس العسكري الانتقالي، لكنها طرحت عددا من الشروط.وأوضح مصدر خاص أن الشروط تتضمن “الاعتذار عن الجرم المرتكب والاعتراف بجريمة فض الاعتصام وإطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب وإتاحة الحريات ورفع الحظر عن الإنترنت وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع.

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